Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:18

Белоруссия предложила России провести товарищеский матч сборных в июне

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился планами на проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии в июне.

«Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча между сборными Белоруссии и России в июне. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», — цитирует Василевича РИА Новости Спорт.

Александр Дюков. «В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

В 2024 году команда Валерия Карпина одержала победу в товарищеском матче с Белоруссией (4:0), а также обыграла Сербию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: РИА Новости
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
Минобороны сообщило о взятии в плен 18 бойцов ВСУ в районе Курахово в ДНР
Захарова оценила высказывания Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Уголовное дело возбудили после массового отравления людей в пекарнях Перми
Сегодня
Вчера
Неделя