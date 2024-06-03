Сборная России сыграет с национальной командой Белоруссии в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Игра пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Россия — Белоруссия можно будет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru.

Учебно-тренировочный сбор российской команды в Новогорске начнется в субботу, 1 июня. Состав национальной команды России можно узнать в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

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