Сборная России разгромила Белоруссию в Минске

Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче — 4:0. Встреча проходила в Минске.

На 8-й минуте гол забил полузащитник Иван Обляков, который спустя 12 минут отдал результативную передачу на Константина Тюкавина. Форвард «Динамо» забил дебютный гол за национальную команду.

Во втором тайме дубль оформил Федор Чалов, который заменил Тюкавина. Две голевые передачи сделал полузащитник Алексей Миранчук.

По одному тайму сыграли вратари Матвей Сафонов и Александр Максименко, для которого матч стал дебютным за национальную команду.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи Белоруссия — Россия.