Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:00

Белоруссия — Россия: во сколько начнется и где пройдет игра сборной

Сборная России сыграет против Белоруссии в товарищеском матче 7 июня в Минске
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная России сыграет против Белоруссии в рамках товарищеского матча в пятницу, 7 июня, на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Учебно-тренировочный сбор российской команды в Новогорске начнется в субботу, 1 июня. Состав национальной команды России можно узнать в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Этот матч станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году. Беларусь занимает 97-ю строчку в рейтинге ФИФА. Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, команда

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Дивеев о вызове в сборную России: «Я соскучился по Карпину, тренерскому штабу и игрокам»
Полузащитник Захарян пропустил тренировку сборной России
Россия против Белоруссии: дата и время начала матча сборной в июне
Костомаров выступил за максимальное количество товарищеских матчей для сборной России
Сильянов покинул расположение сборной России по медицинским показаниям
В РФС заявили, что ведут переговоры с Карпиным о новом контракте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Бушманов: «Для белорусских болельщиков матч с Россией не рядовое событие»

Полузащитник Захарян пропустил тренировку сборной России