Сборная России по футболу 7 июня в Минске сыграет с Белоруссией в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть матч Белоруссия — Россия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.30 мск. Игру также в прямом эфире покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события товарищеской игры команды Валерия Карпина с коллективом испанца Карлоса Алоса Феррера.

В последний раз команды играли 7 июня 2015 года. Тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:2).

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