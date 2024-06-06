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Сегодня, 20:00

Белоруссия — Россия: время начала и где смотреть матч сборной

Россия и Белоруссия проведут товарищеский матч 7 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России по футболу 7 июня в Минске сыграет с Белоруссией в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть матч Белоруссия — Россия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.30 мск. Игру также в прямом эфире покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер».

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события товарищеской игры команды Валерия Карпина с коллективом испанца Карлоса Алоса Феррера.

В последний раз команды играли 7 июня 2015 года. Тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:2).

Сборная России: новости и интервью игроков, обзоры матчей и комментарии тренеров, календарь игр в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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