Белоус считает правильным решение РФС остаться в УЕФА

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Решение РФС остаться в УЕФА — абсолютно правильное. Мне пришлось за полтора десятка лет побывать в различных странах Азиатской конфедерации, посмотреть на их стадионы, был там даже в конце XX века. Даже если посмотреть на инфраструктуру в ОАЭ, можно сказать о Шардже или Дубае, то это просто катастрофа. Я уж не говорю про другие арены.

Также можно упомянуть про их уровень маркетинга, денег, есть сумасшедшие по длительности перелеты. Представляете, каково из Москвы лететь в Японию или Австралию? Плюс никто не говорит, что нашу сборную допустят до участия в Кубке Азии. Ведь очень много есть стран, которые настроены негативно против России. Та же Австралия или Япония, так называемые сателлиты США. И начнутся всякие выступления против нас. Поэтому решение остаться в УЕФА абсолютно правильное и выдержанное», — приводит слова функционера Metaratings.ru.

Также Белоус высказался о перспективах участия сборной России в ближайших чемпионатах мира.

«Как бы там ни было, мы раньше 2030 года не попадем на чемпионат мира. Даже если завтра закончится СВО, то следующий ЧМ будет в США, и нас туда не пустят. Надо готовиться к чемпионату мира 2030 года в Саудовской Аравии. Это говорит о том, что нужно готовить тех пацанов, которым сейчас 16-17 лет», — отметил Белоус.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года.