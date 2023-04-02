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Сегодня, 15:12

Белоус заявил, что РФС ни в коем случае нельзя выходить из состава УЕФА

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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) нельзя покидать УЕФА и переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я регулярно выезжаю на футбольные матчи в азиатский регион. Недавно вот был на U20 Кубка Азии. Могу со всей серьезностью заявить: по организации и по уровню финансового обеспечения эти соревнования и рядом не стоят с европейскими турнирами.

Уходить из УЕФА нам ни в коем случае нельзя. Даже при том, что членство РФС в этой организации сейчас заморожено. Нужно просто пересмотреть приоритеты и потратить нынешнее время на воспитание молодых игроков и на приведение своего футбольного дома в порядок", — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем исполкоме не будут рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-uhodit-iz-uefa-rossiyskomu-futbolu-ni-v-koem-sluchae-nelzya
Футбол
РФС
Юрий Белоус
УЕФА
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