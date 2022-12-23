Березовский: «Удивился, когда Россию отстранили. Ребята в расцвете сил теряют свое лучшее время»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

— Раз разговор зашел про отстранение. Когда сборную России и клубы отстранили, вы сильно удивились?

— Конечно, — цитирует Metaratings.ru Березовского. — Я многих ребят знаю, РПЛ очень ослабла после массового ухода легионеров, мотивация поддерживалась еврокубками. Жаль ребят, у кого сейчас расцвет сил. Они просто теряют свое лучшее время.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.