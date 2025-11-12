Видео
12 ноября, 23:23

Бевеев — о качестве газона на «Газпром Арене»: «Ожидали большего, но мы же с Перу на одном поле играли»

Максим Слекишин
корреспондент

Защитник сборной России Мингиян Бевеев ответил на вопрос о качестве газона на «Газпром Арене» в BetBoom матче с Перу (1:1).

— Ну, мы же с Перу на одном поле играли. Да, ожидали большего от газона, он всегда здесь был хороший. Сейчас что-то случилось с ним, — сказал Бевеев.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

3

  • руслан магомедов

    Бивеев, играет всегда на полную. СМИшки хера вы долбите о газоне. Какая разница вам газон. Товарняк он и есть товарняк, ничья, победа, проигрыш что поменяет, все равно РФ за бортом . Футболисты все знают что эти игры фуфу.

    13.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Бивеева знаю со времён Урала. Очень профессиональный и думающий игрок. Уважаю. Рад. что его заметили. Явно - игрок основы сборной и надолго. Но ряд игроков на поле вызывали недоумение. Зачем они в сборной России...

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Верно, Мингиян. Поле для обеих команд одинаковое. Результат тоже. С молодежкой почти худшей команды ЮА. Сборная им.Валеры из середняков чемпионата Динамо и Ростова с лавочником Сафоном и пропахшим нафталином Горшковым не удивила. Но зато Валера дал "своим" ребятам практику. Для понимания: нарушения 19-8. ЖК 4-2. И это в товарняке. Какая сборная играла в техничный и атакующий футбол?

    13.11.2025

    Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
    Мингиян Бевеев
