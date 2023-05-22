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Сегодня, 20:04

Бикей хочет, чтобы Камерун и Россия провели товарищеский матч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» и «Шинника» Андре Бикей выразил надежду, что сборные Камеруна и России в скором времени договорятся о товарищеском матче.

«Я слышал о переговорах между Федерациями футбола Камеруна и России. Очень хочется, чтобы наши страны пришли к соглашению. Товарищеские матчи всегда полезны для обеих команд. Для Камеруна будет очень здорово приехать в Россию, получить большой опыт. С тех пор, как наши команды в последний раз сыграли друг с другом прошло много времени. Я считаю, что для камерунского футбола это очень важно и лично для меня тоже. Я с теплотой вспоминаю Ярославль. Мне нравилось в «Шиннике», нравились люди. К сожалению, когда я перешёл в «Локомотив» все пошло не так. У меня были проблемы с некоторыми игроками, и я ушел. Пребывание в «Локомотиве» мне не понравилось. Но это никак не влияет на мое отношение к России. Очень жду игру, если она состоится», — приводит слова Бикея «Евро-Футбол.Ру».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России 15 июня может сыграть в Москве против Камеруна.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132252_eks-igrok_lokomotiva_bikey_ochen_hochetsya_chtobyi_kamerun_i_rossiya_proveli_tovarischeskiy_match
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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