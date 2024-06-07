Билан исполнил гимн России перед товарищеским матчем с Белоруссией

Российский певец Дима Билан выступил на товарищеском матче между сборными России и Белоруссии.

Перед началом игры 42-летний народный артист исполнил гимн Российской Федерации.

Встреча проходит на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз соперники играли друг против друга 9 лет назад — 7 июня 2015 года. Тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:2).