Билялетдинов назвал Кубу экзотическим соперником для сборной России

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против команды Кубы.

«Сейчас у нас нет особого выбора, поэтому надо играть со всеми. Куба – соперник экзотический, но ничего об этой сборной сказать не могу. Нам прежде всего нужно посмотреть на своих футболистов в деле.

Конечно, это не будет как в матче с Кенией, когда они играли на выезде с пустыми трибунами. В Волгограде будет полный стадион и совершенно другой настрой, так как нашим ребятам будет приятнее ментально. При своих зрителях им будет приятнее играть, соответственно, и накал будет больше, и смотрибельность матча будет лучше», – сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сборная России проведет матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры – в 19.30 (мск).