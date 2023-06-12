Билялетдинов: «Сборная России сильнее Катара на бумаге, а как будет в игре — неизвестно»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на новость о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Катар, мягко говоря, провалил чемпионат мира. А сейчас с кем сборная России может сыграть? Камерун отказался. Любая игра для сборной — полезная. Будет хорошо, если мы сыграем с Катаром», — приводит «РБ Спорт» слова

Также он ответил на вопрос, сильнее ли сборная России команды Катара.

«У нас были странные игры, и на голову национальная команда никого не была сильнее. На бумаге сборная России сильнее Катара, мастеровитее, а как будет в игре — неизвестно», — добавил специалист.

9 июня «СЭ» стало известно, что сборная России осенью может провести товарищеский матч с командой Катара. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил информацию о договоренности провести игру между командами.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.