Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 марта, 17:30

Билялетдинов заявил, что Глушенков заслужил вызов в сборную России

Telegram Дзен

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о невызове полузащитника клуба Максима Глушенкова в сборную России на мартовские матчи.

21 марта национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

«По своей игре Глушенков вполне заслуживает вызова в национальную команду, но, видимо, тренерский штаб сборной пока придерживается иной точки зрения, все-таки окончательный выбор за ними. Он ведущий игрок железнодорожников на данный момент. Если даже смотреть в масштабе всей лиги, то Глушенков очень заметная фигура по этому сезону», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 28 матчах «Локомотива» во всех турнирах. На счету 24-летнего игрока 7 забитых мячей и 11 результативных передач.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
1
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения, гордиться нечем»
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Аршавин — о будущем Карпина: «Другого тренера для сборной нет»
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович не прилетит в Москву на матч Россия — Сербия

Сборная России провела первую тренировку перед матчами против Сербии и Парагвая