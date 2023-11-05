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Сегодня, 17:12

Боков высказался о товарищеском матче национальной команды против Кубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Зенита» и сборной России Максим Боков высказался о товарищеском матче национальной команды против Кубы.

«Сейчас мы с жиру не бесимся, нам любой соперник дает какую-то почву, просмотр новых игроков. Здесь, наверное, тоже какие-то мысли у тренерского штаба и руководства РФС присутствуют. Любая игра нам важна, чтобы не сидеть на месте, а нарабатывать связки, ставить игру, просматривать футболистов. Нам это необходимо. Куба 169-я в рейтинге ФИФА? Ничего страшного. Даже в этой игре можно найти какие-то плюсы», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч против Кубы. Игра пройдет в Волгограде.

В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-sbornaya-rossii-s-zhiru-ne-besitsya-v-igre-s-kuboi-mozhno-naiti-plyusy-302424/
Максим Боков
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