Больше половины стран-членов УЕФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал о готовности около половины представителей стран — членов УЕФА поддержать возвращение молодежных сборных России на международные соревнования, информирует Sport24. Вопрос обсуждался на собрании УЕФА на прошлой неделе.

По словам Барменкулова, после его выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд.

«По моим ощущениям, больше половины стран — членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!» — подчеркнул Барменкулов.

В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований юношеские сборные России до 17 лет, однако в союзе не смогли найти технического решения и в октябре отменили свое решение. Напомним, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине действует с февраля 2022 года.