Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:13

Больше половины стран-членов УЕФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры

Больше половины стран УЕФА поддержали частичное снятие санкций с России
Сергей Разин
корреспондент
Фото РФС
Telegram Дзен

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал о готовности около половины представителей стран — членов УЕФА поддержать возвращение молодежных сборных России на международные соревнования, информирует Sport24. Вопрос обсуждался на собрании УЕФА на прошлой неделе.

Тренировка молодежной сборной России. Россию предложили вернуть на собрании УЕФА. «За» проголосовали шесть ассоциаций

По словам Барменкулова, после его выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд.

«По моим ощущениям, больше половины стран — членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!» — подчеркнул Барменкулов.

В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований юношеские сборные России до 17 лет, однако в союзе не смогли найти технического решения и в октябре отменили свое решение. Напомним, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине действует с февраля 2022 года.

Источник: Sport24
Молодежная сборная России по футболу
УЕФА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
ФИФА не будет отстранять сборную Израиля
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В УЕФА разочарованы раскрытием деталей обсуждения смягчения санкций в отношении России
Большинство членов УЕФА одобрили проведение матчей сборных России U17 на нейтральных полях
Кириленко — об отстранении российских сборных: «ФИБА очень сильно зависит от МОК»
Россию предложили вернуть на собрании УЕФА. «За» проголосовали шесть ассоциаций
Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России
Филатов — о решении ФИДЕ: «Дворкович опасается персональных санкций, а Карлсен раскручивает свой бренд»
Материалы сюжета Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
Алаев рассказал, при каком условии сборная России сыграет с легионерами РПЛ
Круговой — о словах Глушенкова про сборную: «Мы не зря съездили во Вьетнам, это большой опыт»
Колосков: «Для сборной России открыт весь мир, кроме Европы»
«Я хочу поговорить с ним глаза в глаза». Карпин вызвал Глушенкова в сборную России
Газзаев — о Глушенкове: «Это не частная лавочка, а национальная сборная, личные отношения надо убирать в сторону»
Карпин рассказал, сколько игроков попадет в окончательный состав сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя