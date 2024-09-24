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Сегодня, 14:43

Большинство членов УЕФА одобрили проведение матчей сборных России U17 на нейтральных полях

Сергей Разин
корреспондент
Фото Global Look Press
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Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев рассказал о поддержке допуска сборных России до 17 лет к международным соревнованиям.

«Руководством УЕФА было принято решение обсудить вопрос допуска сборных России до 17 лет, изучить, как отнесутся европейские федерации, чтобы принять окончательное решение. Как представитель белорусской стороны, я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, то нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это. Гораздо больше стран поддержало, единицы были из тех, кто высказывался против или корректно с осторожностью. Но принцип, что футбол вне политики, возымел главенствующую роль», — приводит слова Шерстнева ТАСС.

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В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение.

Сборная России по&nbsp;футболу. Вопрос допуска российских сборных обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Источник: ТАСС
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
УЕФА

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