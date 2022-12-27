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Сегодня, 18:59

Борис Чухлов — о переходе в Азиатскую конфедерацию: «Что-то надо делать, иначе мы в собственном соку сваримся»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что РФС нужно принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Читаю всю информацию на эту тему, и голова кругом. То мы уходим в Азию. То УЕФА говорит: «Не уходите», и мы их слушаем. Не знаю... Если уж мы рвем с Европой, надо рвать полностью. Вернуться, мне кажется, всегда будет можно. Но что-то надо делать. Иначе мы в собственном соку сваримся.

Век спортсмена короток. На Западе кричали, что спорт — вне политики. А получается, наоборот, что политика в спорте. Что хотят, то и делают, полное безобразие! В олимпийской команде, говорят, должно быть десять процентов таких, десять процентов сяких... В фигурном катании разрешили мужчинам в паре кататься, в синхронное плавание мужиков пустили. Ужас! Во что превращается спорт? Я боюсь, из футбола что-то подобное сделают", — приводит «РБ Спорт» слова Чухлова.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-nado-uhodit-iz-uefa-inache-my-svarimsya-v-sobstvennom-soku/
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