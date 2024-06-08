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Сегодня, 15:18

Игнатьев: «Сборная России была экзаменатором, Белоруссия этот тест не выдержала»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал разгромную победу национальной команды над Белоруссией (4:0) в товарищеском матче.

«Впечатления об игре самые отрадные. Что касается самого матча, я бы не стал использовать эту сборную как ориентир. Мне показалось, что это неумелая команда, плохо подготовленная в том числе и в тактическом плане. Но это никак не умаляет достоинства наших футболистов.

Хотелось бы увидеть игру, где и нас бы экзаменовали, и мы. Вчера мы были экзаменаторами, и сборная Белоруссии этот тест явно не выдержала под давлением умелой команды», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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