Игнатьев: «Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт»

Сегодня, 05:26
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассчитывает, что РФС продлит контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт без каких-либо проблем. Он грамотно работает со борной. Под руководством Карпина команда демонстрирует хорошие результаты, заметнее прогресс игроков. Карпин однозначно заслужил продление контракта», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.
7 июня сборная России сыграет с командой Белоруссии в товарищеском матче.