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Сегодня, 05:26

Игнатьев: «Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассчитывает, что РФС продлит контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Надеюсь, РФС заключит с Карпиным новый долгосрочный контракт без каких-либо проблем. Он грамотно работает со борной. Под руководством Карпина команда демонстрирует хорошие результаты, заметнее прогресс игроков. Карпин однозначно заслужил продление контракта», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

7 июня сборная России сыграет с командой Белоруссии в товарищеском матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-karpin-zasluzhil-prodlenie-kontrakta-on-gramotno-rabotaet-so-sbornoj/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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