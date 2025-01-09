Игнатьев: «Белоруссия — далеко не худший вариант для спарринга в нынешних непростых условиях»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил уровень сборной Белоруссии, с которой российская команда может провести товарищеский матч в 2025 году.

«Мы уже привыкли к тому, что не важно, какие соперники достаются, главное — играть матчи хоть с кем-нибудь. Сборной России сейчас не до выбора. Последние соперники, Бруней и Сирия, точно слабее сборной Белоруссии. Белорусы — далеко не худший вариант для спарринга в нынешних непростых условиях», — цитирует «ВсеПроСпорт» Игнатьева.

7 июня 2024 года сборная России в Минске обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0 в товарищеском матче.