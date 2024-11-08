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Игнатьев: «Откуда вы берете, что Дзюба может быть вызван в сборную?»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил возможность вызова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду.

«Откуда вы берете, что Дзюба может быть вызван в сборную? Когда увижу в списке, тогда поверю. Карпину доверили российскую границу в лице сборной, он этим и занимается. Причем тут Карпин и рекорд Дзюбы? Тогда и меня можно вызвать в 83 года, чтобы рекорд установить. Если Дзюба не нужен сборной России, то зачем его вызывать? Если нужен, то другой разговор», — цитирует Игнатьева Legalbet.

36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов) и выражал желание вернуться в национальную команду, чтобы побить этот рекорд.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев

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