Игнатьев — о словах Инфантино про возвращение России: «Обтекаемо, формулировка не слишком конкретная»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возобновлении участия российских сборных и клубов в международных турнирах.

«Наверное, его формулировка не подходит, если бы такой большой начальник действительно принял решение, то высказал бы его более твердо. Не так обтекаемо, а нашел бы какие-то вещи, которые ближе нам. Мне кажется, что формулировка не слишком конкретная. Я бы хотел от такого начальника услышать какие-то вещи, которые ты всегда хочешь слышать от таких людей: что будет, когда нас вернут. Тогда понятно, что есть что-то конкретное. Конечно, многое не зависит от него. Есть люди, которые ведут его по жизни и диктуют, что необходимо. Но я рассчитываю, что мы вернемся в элитный, международный футбол. Надеюсь, руководители найдут самый верный выход из этой ситуации», — сказал Игнатьев «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских команд в международных соревнованиях на неопределенный срок.