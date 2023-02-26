Игнатьев — об игре сборной России с Ираном: «У игроков не будет проблем с мотивацией в этом матче»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мыслями о товарищеском матче сборной России с национальной командой Ирана.

«У игроков не будет проблем с мотивацией в этом матче. Это профессиональные футболисты, играющие на регулярной основе в чемпионате России. Им сложнее себя мотивировать в матчах с командами уровня «Уфы». И их же не придется будить на подвиги в матче с условным «Спартаком» или «Динамо». Хочется верить, что игроки сейчас так же ценят вызов в сборную, как и раньше. Ведь ради этого люди и играют. Потому что любят то, что делают. Да, конечно, есть и те, кто занимается этим только из-за денег.

Я бы не сказал, что Иран — фаворит. В этом матче есть две приблизительно равные команды. Вспомните матч «Зенита» с командой из Ирана. Было там какое-то преимущество? А играли со вторым составом. Сегодняшний футбол у нас такого калибра, что все соперники хороши, и к ним нужно готовиться», — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.