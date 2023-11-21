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Игнатьев: «Матч с Кубой был одним из лучших у сборной России после отстранения»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды с Кубой.

«По тому, как наши футболисты отнеслись к своим профессиональным обязанностям, я думаю, что эта игра была одной из лучших после отстранения сборной. Матч показал, что у нас есть большие потенциальные возможности и чувство ответственности перед болельщиками. Игроки решали свои задачи, не беря в учет соперника и его возможности, которые далеко неблестящие. Наши футболисты в своих действиях были очень убедительными. Они хорошо прессинговали, также реализация была надежной и профессиональной», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

20 ноября в Волгограде состоялся товарищеский спарринг сборных России и Кубы. Российская команда одержала разгромную победу со счетом 8:0.

Источник: Betonmobile
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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