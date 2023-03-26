Игнатьев о победе сборной России над Ираком: «Пиняев и Обляков принесли свежий глоток нашему футболу»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» победу национальной команды над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

«Первый тайм был далек от идеального. Было видно, что наши футболисты психологически не уверены в себе. Они все время держат в уме неудачные результаты, которые предшествовали данной игре. Допускали ошибки в обороне, которые просто уму непостижимы.

Во втором тайме, я думаю, работа Карпина дала плоды. Сборная стала играть быстрее. Было видно, что футболисты Ирака устали и психологически были задавлены. Конечно, благодаря таким игрокам, как Пиняев и Обляков, мы разорвали оборону соперника и принесли свежий глоток нашему футболу. Я бы не сказал, что мы сделали что-то невероятное. Мы обыграли простую команду, которую должны были побеждать. Работы много, работать надо», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч Россия — Иран состоялся в воскресенье, 26 марта в Санкт-Петербурге.