Игнатьев — о стыковых матчах ЧМ-1998: «Бардака было много. Перед Италией не получили Веретенникова, Есипова, Титова и Яновского»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил перипетии вокруг стыковых матчей против сборной Италии за выход на ЧМ-1998.

— Не пожалели после того цикла, что возглавили сборную?

— Ни на йоту. Бардака было много, да. Но я до того прошел все сборные — юношеские, молодежную, помогал Садырину и Романцеву в первой. И когда члены исполкома РФС Владимир Алешин и Валерий Драганов предложили мою кандидатуру, я подумал, что прошел все стадии и заслужил этого. На исполкоме был обстоятельный разговор, потом встретились один на один с Колосковым, и я изложил ему свои сомнения, которые все равно оставались. Он сказал: «Поможем».

Но не удалось выстроить общего понимания с клубами, в результате чего перед Италией мы не получили Веретенникова, Есипова, Титова и Яновского. Не думаю, что такое было возможно в других сборных. Там тренер вызывает игроков, и как их будут доставлять — не его проблема. Не приедут — с клубов штаны снимут. А мы бегаем, суетимся, звоним: уважаемые, отпустите ребят, это наш народ, наш футбол, от успехов в нем производительность труда зависит... Где-то нам отвечают: у нас в клубе сейчас есть задачи важнее. Йошкар-Олу надо обыграть, иначе займем не седьмое место, а восьмое. Седьмое нас никак не устроит. Утрирую, конечно, но примерно с такими моментами мы сталкивались — а это недопустимо. Сборная — для футбола храм Божий. Только если это понимать, может быть успех.