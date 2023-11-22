Игнатьев: «В сборной России пытаются тянуться за Головиным и Кузяевым»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, кого он считает лидерами национальной команды.

«Хорошо, что высвечивается костяк сборной, вокруг которого формируются другие люди. Они, всматриваясь в возможности главных действующих лиц, пытаются за ними тянуться, развиваться. Это очень важно. Имею в виду Кузяева, Головина, того же Облякова. В обороне есть люди, которые играют на постоянной основе, без которых уже трудно представить команду. Ну а вокруг них уже формируется остальной состав, здесь более широкая конкурентная среда», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Сборная России провела последний матч 20 ноября с Кубой (8:0). Забитыми мячами в первом тайме отличились полузащитники Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Во втором тайме забили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Эта победа стала второй крупнейшей в истории отечественной национальной команды. Самый разгромный результат россиянами был показан 8 июня 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино, который завершился со счетом 9:0.