Борис Игнатьев считает каждый матч сборной России в условиях санкций победой для страны

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о потенциальных матчах команды со сборными стран Азии и Африки.

«Опять же, с кем играть в той же Азии? С Японией — это одно дело, а другое — играть с какими-то островами, мы уже это видели. Самое важное, что мы будем играть. Но главнее тут уровень притязаний, и с кем мы будем соревноваться. Наши ребята получат задания, тренерский состав посмотрит на них. Любая игра — это победа нашей Федерации», — сказал Игнатьев Vprognoze.ru.

В 2024 году сборная России провела 5 товарищеских матчей, одержав победу в каждом из них.

С 2022 года российские команды отстранены от всех турниров ФИФА и УЕФА.