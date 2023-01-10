Член комитета сборных РФС: «Если сборную допустят до турниров, ей нужен свободный тренер»

Член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев прокомментировал информацию, что руководству организации было рекомендовано сменить главного тренера молодежной сборной.

«Не было конкретики, что Галактионов не будет работать. Оговорюсь сразу, что решение принимает РФС. Но идея и мысли, которые вынашиваются на наших заседаниях, учитываются руководством. Мы просмотрели ситуацию, связанную с Галактионовым и Олегом Власовым, что совмещать нельзя. Это будет доведено до руководства. Пока не было конкретного предложения, потому что нет итогового решения. Но идея такая: тренер юношеской сборной старшего возраста нового созыва перейдет вместе со своей командой в молодежку. По Карпину пока разговоров не было, но мое мнение такое: если ситуация наладится и мы попадем в финальный цикл турниров, будем готовиться к чемпионату мира или чемпионату Европы, то сборной нужен освобожденный тренер», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Он также заявил, что не будет рекомендовать смену Карпина в сборной, но поддержит верное направление.

«Есть сборная страны и главный тренер, который должен посвящать всю свою деятельность по формированию и подготовке команды только национальной сборной. Кто мог бы возглавить сборную вместо Карпина? Не знаю. Может быть, он оставит «Ростов» и придет в сборную», — добавил Игнатьев.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что в структуре довольны работой Галактионова, но комитет сборных рекомендует на его должность другого специалиста из-за совмещения Галактионовым постов в национальной команде и «Локомотиве». Главный тренер основной сборной России Валерий Карпин также параллельно возглавляет «Ростов».