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Сборная России

21 ноября, 23:24

Рапопорт: «В отборе к Евро-2024 сборная России была бы на равных со Словенией или Грузией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился впечатлениями от игры сборной России против команды Кубы (8:0) и рассказал, с какими сборными из отбора Евро-2024 могла быть на равных команда Валерия Карпина.

«Такие игры с крупным счетом «в одни ворота» тоже имеют положительные моменты: есть возможность что-то наиграть в тактическом плане. Хотя, конечно, игра была смешная. Но, мне кажется, это лучше, чем не играть вообще. Да и в этот раз Карпин собрал почти оптимальный, близкий к такому состав. Приехал Головин, Кузяев... Жаль, конечно, что мы сейчас не можем выступать официально. Думаю, в нынешнем отборе к Евро с такими командами, как Словения или Грузия, мы могли бы спокойно успешно играть», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Трофей Евро-2024. Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Источник: РБ Спорт
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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