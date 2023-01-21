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Сегодня, 16:00

Ротенберг — о переходе РФС в Азию: «Сложно. Мы придем, а нас там не ждут»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Логотип РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе РФС в азиатскую футбольную конфедерацию.

— В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?

— Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию — мы придем, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов. Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.

— С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой, получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.

— Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.

Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться. Совершенно неправильная политика в отношении нас — бездумная, бездушная.

Курбан Бердыев. «Бердыев — человек слова». Борис Ротенберг — о целях «Сочи», роли Нобоа и трансферах

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
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Арсенал
Манчестер Юнайтед

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2.10
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Ротенберг-старший
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