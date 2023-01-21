Ротенберг — о переходе РФС в Азию: «Сложно. Мы придем, а нас там не ждут»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе РФС в азиатскую футбольную конфедерацию.

— В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?

— Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию — мы придем, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов. Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.

— С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой, получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.

— Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.

Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться. Совершенно неправильная политика в отношении нас — бездумная, бездушная.