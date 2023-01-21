Сегодня, 16:00
Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе РФС в азиатскую футбольную конфедерацию.
— В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?
— Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию — мы придем, а нас там никто и не ждет. Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов. Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.
— С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой, получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.
— Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.
Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться. Совершенно неправильная политика в отношении нас — бездумная, бездушная.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования