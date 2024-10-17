Борис Ротенберг заявил, что Сочи готов принять матч сборной России в ноябре

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении в городе товарищеского матча сборной России.

«Если надо будет, мы все организуем. Пока из РФС не связывались. Но у нас есть все условия для проведения матча. Думаю, что полные трибуны гарантированы. Вспомните чемпионат мира 2018 года», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС рассматривает Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург для проведения товарищеского матча против команды Брунея в ноябрьскую международную паузу.