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Сегодня, 09:38

Борис Ротенберг заявил, что Сочи готов принять матч сборной России в ноябре

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Стадион «Фишт» в Сочи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о возможном проведении в городе товарищеского матча сборной России.

«Если надо будет, мы все организуем. Пока из РФС не связывались. Но у нас есть все условия для проведения матча. Думаю, что полные трибуны гарантированы. Вспомните чемпионат мира 2018 года», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС рассматривает Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург для проведения товарищеского матча против команды Брунея в ноябрьскую международную паузу.

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Борис Ротенберг-старший

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