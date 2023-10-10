Борис Ротенберг жестко отреагировал на решение УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России: «Позор!»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение допустить к международным турнирам юношеские российские сборные.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» — сказал Ротенберг «СЭ».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.