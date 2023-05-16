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16 мая, 19:58

Бородюк назвал сборную Камеруна сильным соперникам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на новость о том, что 15 июня в «Лужниках» может состояться товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

«Если состоится игра сборной России с Камеруном, это будет очень хорошо. Российский футбольный союз абсолютно все правильно делает. Нам нужны такие игры. Сборная Камеруна — достаточно сильный соперник. Единственное, хотелось бы, чтобы команды сыграли основными составами. Возможно, это стоит как-то в контракте указать», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-kamerun-silnyi-sopernik-no-nuzhno-v-kontrakte-ukazat-chtoby-sygrali-osnovnymi-sostavami-251518/
Александр Бородюк
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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