Бородюк назвал сборную Камеруна сильным соперникам

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на новость о том, что 15 июня в «Лужниках» может состояться товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

«Если состоится игра сборной России с Камеруном, это будет очень хорошо. Российский футбольный союз абсолютно все правильно делает. Нам нужны такие игры. Сборная Камеруна — достаточно сильный соперник. Единственное, хотелось бы, чтобы команды сыграли основными составами. Возможно, это стоит как-то в контракте указать», — приводит слова Бородюка Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.