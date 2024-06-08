Бородюк оценил игру сборной России в матче с Белоруссией

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал разгромную победу национальной команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

«Я бы сказал, что впечатления от игры двойственные. Выиграли, но надо смотреть, у кого выиграли. Если мы сейчас начнем петь дифирамбы, это будет, наверное, не совсем правильно, потому что команда Беларуси — слабая. В этой команде игроки очень медленные, невысокого класса. Но, с другой стороны, наши одержали крупную победу, порадовали болельщиков. Ребят можно поздравить, а выводы пусть делает тренерский штаб», — цитирует Бородюка Metaratings.

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.