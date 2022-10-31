Босния объявила об отмене товарищеского матча с Россией

Футбольный союз Боснии объявил об отмене товарищеского матча национальной команды со сборной России, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Президент боснийской федерации Вико Желькович заявил, что игра будет перенесена на неопределенное время.

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и футбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.