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Сегодня, 14:24

Босния объявила об отмене товарищеского матча с Россией

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футбольный союз Боснии объявил об отмене товарищеского матча национальной команды со сборной России, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Президент боснийской федерации Вико Желькович заявил, что игра будет перенесена на неопределенное время.

Матч Россия — Босния был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры с российской сборной.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и футбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.

Валерий Карпин, Эдин Джеко и&nbsp;Миралем Пьянич. «Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». Джеко, Пьянич и другие лидеры Боснии хотят бойкотировать игру
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