Боярский — о матче России с Брунеем: «С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении национальной командой товарищеского матча против полупрофессионалов из Брунея.

«Дело в том, что это зависит не от футболистов, а от руководства, как они хотят внедрить нашу сборную в общемировой процесс. Это важно. Если стоит вопрос о престиже нашей команды, то, наверное имеет смысл, чтобы подтвердить свою состоятельность на мировой арене. С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике», — сказал Боярский «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.