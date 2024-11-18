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18 ноября, 23:11

Бразильские болельщики оскорбили Салтыкова после товарищеского матча

Руслан Минаев
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Бразильские болельщики оскорбили нападающего молодежной сборной России Никиту Салтыкова после товарищеского матча с «Сан-Кристованом» (4:0).

После игры форвард подбежал к группе фанатов, которые начали оскорблять игрока. Восприняв кричалку на португальском языке как приветствие, Салтыков начал танцевать и прыгать.

Национальная команда завершила турне по Бразилии, одержав три победы в трех матчах. Сборная России победила «Сан-Кристован» (4:0), «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).

Молодежная сборная России по футболу
Никита Салтыков

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