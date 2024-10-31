Бруней отправит на матч с Россией полупрофессиональную команду

Футбольная ассоциация Брунея не сможет собрать основной состав национальной команды на товарищескую игру со сборной России в ноябре. Об этом «СЭ» сообщили в футбольной организации азиатской страны.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период — три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной — из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий.

Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов. В настоящее время проводится отбор игроков для поездки в Россию. В субботу дедлайн по отправке фамилий футболистов РФС», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

В ноябре сборная России проведет два матча на своем поле: 15 ноября россияне сыграют с Сирией в Волгограде, а 19 ноября — с Брунеем в Краснодаре.

Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Матч России и Брунея будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.