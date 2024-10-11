Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:21

Бруней станет вторым соперником сборной России в ноябре

Микеле Антонов
Корреспондент
Сборная России может провести матч с Брунеем.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная Брунея с высокой долей вероятности станет вторым соперником России во время ноябрьской международной паузы. Об этом «СЭ» сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее «СЭ» сообщал, что одним из соперников на ноябрьский сбор станет команда Сирии. Позже это подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Таким образом, с высокой долей вероятности российская команда проведет во время ноябрьского сбора два матча: 15 ноября против сборной Брунея и 19 ноября против сборной Сирии.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

Сборная Брунея занимает 183 место в рейтинге ФИФА.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты отбыли в расположение клубов.

Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Мусаев позитивно оценил возможный матч против сборной Сирии
РФС рассматривает три города для игры с Брунеем. Матч пройдет не в Москве
Сборная Пакистана откажется от сбора в ноябре, если матч с Россией не состоится
В сборной Сирии сообщили, что достигли договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде
Сборная России может провести товарищеский матч против Нигерии
В Пакистане сообщили, что не получили от РФС ответа на предложение провести матч в ноябре
Сегодня
Вчера
Неделя