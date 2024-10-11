Бруней станет вторым соперником сборной России в ноябре

Сборная Брунея с высокой долей вероятности станет вторым соперником России во время ноябрьской международной паузы. Об этом «СЭ» сообщили в Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее «СЭ» сообщал, что одним из соперников на ноябрьский сбор станет команда Сирии. Позже это подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Таким образом, с высокой долей вероятности российская команда проведет во время ноябрьского сбора два матча: 15 ноября против сборной Брунея и 19 ноября против сборной Сирии.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА», — сообщили «СЭ» в Футбольной ассоциации Брунея.

Сборная Брунея занимает 183 место в рейтинге ФИФА.

Ранее РФС не смог договориться о проведении сборной России товарищеских матчей в октябрьскую международную паузу. Соперником россиян могла стать команда Пакистана, однако местная федерация футбола отказалась от проведения матча. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты отбыли в расположение клубов.