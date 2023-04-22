Булыкин хочет, чтобы сборная России сыграла мотивационный турнир

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением насчет отказа сборной России от турнира в Азии.

«Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России сыграла какой-нибудь мотивационный турнир, а не товарищеские матчи. Но я думаю, что сейчас уже понимают, что любой товарищеский матч, который будет, нужно выигрывать, нужно приносить радость болельщикам и показывать хорошую игру. В принципе, любая официальная товарищеская игра уже полезна для сборной, для болельщиков сборной. А турнир или нет — это уже решает РФС и главный тренер сборной. Если они решили, что лучше поиграть официальные матчи, значит, так лучше. Самое главное — радовать болельщиков футбола», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.