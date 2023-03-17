Булыкин: «Хотелось бы, чтобы Головин и Миранчук показали хороший футбол и передали опыт молодому поколению»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о вызове в национальную команду полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Они хорошо себя проявляют в клубах, постоянно получают игровую практику, это футболисты высокого уровня. И если они приедут и сыграют за сборную, думаю, это будет здорово как для болельщиков нашей команды, так и для них самих и для клубов. Хотелось бы, чтобы они показали хороший уровень, хороший футбол, передали опыт и мастерство молодому поколению. Ну и чтобы наша команда выиграла и порадовала болельщиков», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.