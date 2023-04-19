Булыкин назвал правильным решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА.

«Мы не знаем всех подробностей, но я думаю, руководство РФС все правильно просчитало и решило, что лучше не участвовать там нашей сборной. Однако всем болельщикам было бы интересно поучаствовать в каком-то турнире с мотивацией, а не просто в каком-то товарищеском матче. Нужно дождаться от РФС уточнений, потому что, то, как они оправдали, это не все нюансы, которые были. Я думаю, мы еще что-то услышим», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.