Булыкин оценил расширенный состав национальной команды России на сентябрьский сбор

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает о попадании в расширенный состав национальной команды шести игроков «Спартака».

«Когда оборона из разных клубов, то сложнее взаимодействовать. Хотя я всегда считал, что в сборной должны вызываться все сильнейшие на данный момент. Может быть, что-то в списке еще поменяется. Карпин не хочет проигрывать — это сто процентов. Если бы он не верил или не имел план, то вряд ли бы он их вызывал. В «Спартаке» — хорошие защитники, но есть защитники еще лучше. Если оборона будет из представителей разных команд, то защита будет надежнее», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. В список вошли 6 игроков красно-белых: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.

Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.