Булыкин отреагировал на игру Чалова за сборную России против Белоруссии

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру форварда Федора Чалов в матче против сборной Беларуси (4:0). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Федя провел классный матч, здорово сыграл в моментах с забитыми голами. Сыграл, как и нужно нападающему. Особенно во втором голе он здорово попал. Хорошо, что забивает, это предаст ему больше уверенности в себе. У Чалова есть чуйка, он здорово чувствует моменты», — сказал Булыкин «РБ Спорт».