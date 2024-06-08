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Сегодня, 10:47

Булыкин отреагировал на игру Чалова за сборную России против Белоруссии

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру форварда Федора Чалов в матче против сборной Беларуси (4:0). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Федя провел классный матч, здорово сыграл в моментах с забитыми голами. Сыграл, как и нужно нападающему. Особенно во втором голе он здорово попал. Хорошо, что забивает, это предаст ему больше уверенности в себе. У Чалова есть чуйка, он здорово чувствует моменты», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-chalov-provel-klassny-j-match-u-nego-est-chujka/
Дмитрий Булыкин
Федор Чалов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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