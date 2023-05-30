Булыкин отреагировал на решение отменить июньский сбор национальной команды России

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переносе на осень сбора национальной команды.

«На сборе готовиться не к чему. Поэтому, наверное, он не нужен. Но мне бы хотелось, чтобы наша сборная сыграла с кем-нибудь. Чтобы посмотреть, чем она живет, в каком состоянии находятся игроки. И чтобы порадовать болельщиков футболом. Насколько я понял, соперник для товарищеского матча был, но он сорвался в последний момент. И сейчас тяжело будет кого-то найти на замену. Думаю, что в РФС посоветуются и примут правильное решение на будущее», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Изначально тренировочный сбор планировалось провести в июне. Решение перенести его на осень было принято после консультаций РФС с тренерским штабом национальной команды и клубами РПЛ.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.