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Сегодня, 17:24

Булыкин: «У Дзюбы сумасшедшая мотивация и глаза горят. Сейчас Карпину надо опираться на таких футболистов»

Алина Савинова
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Бывший нападающий Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру сборной России Валерию Карпину вызывать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу на товарищеский матч с Ираном.

«Если он будет забивать и играть в ближайших матчах, то, конечно, можно над этим подумать. У него сумасшедшая мотивация и глаза горят. Сейчас Карпину надо опираться на таких футболистов. Потому что ему нужны победы. Иначе опять будут плохо говорить про него. Если он будет в хорошей форме, его обязательно позовут, чтобы он стал рекордсменом», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-u-dzyuby-sumasshedshaya-motivatsiya-karpinu-nado-opirat-sya-na-takih-igrokov-v-sbornoj/
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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