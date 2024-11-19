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Сегодня, 13:30

Булыкин поделился мнением о предстоящем матче с Сирией

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеском матче национальной команды против Сирии.

«Понятно, что против Сирии будет совершенно другой матч, но я также жду победы сборной России. Все-таки Бруней — очень слабая сборная, и матч это показал. С Сирией жду интересной игры, все-таки уровень сирийцев повыше. Не думаю, что мы увидим разгром в этом матче», — сказал Булыкин изданию «РБ Спорт».

Товарищеский матч с командой Сирии состоится в Волгограде сегодня, 19 ноября. Встреча начнется в 19.30 мск.

15 ноября сборная России обыграла Бруней в Краснодаре со счетом 11:0.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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