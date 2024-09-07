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Сегодня, 07:46

Булыкин: «Спасибо РФС, что у сборной России есть хоть какие-то матчи»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды с Вьетнамом и Таиландом.

«Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу с Вьетнамом, выиграли, порадовали не только болельщиков, но и себя, потому что многие дебютировали за сборную и хорошо себя проявили. Молодежь у нас всегда с горящими глазами, хотят играть на самом высоком уровне, и это дало результат.

Конечно же, национальная команда должна играть. Нужно продолжать традиции, нельзя дать пропасть новому поколению футболистов. Спасибо РФС, что у сборной России есть хоть какие-то матчи. Когда нет международных соревнований, это единственная отдушина для болельщиков. Ведь вся страна болеет за сборную. Все-таки это лицо страны", — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Сборная России 7 сентября сыграет в Ханое против сборной Таиланда. Начало встречи в 16:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу

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